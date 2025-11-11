Autofahrer in Haft: Nächtlicher "Unfall" war ein Mordanschlag auf die Partnerin

Der Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einer Fußgängerin in der Nacht zum Sonntag im Muldental war offenbar kein Unfall - sondern ein Mordanschlag!

Von Alexander Bischoff

Grimma - Der Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einer Fußgängerin in der Nacht zum Sonntag im Muldental war offenbar kein Unfall - sondern ein Mordanschlag! Am Montag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Fahrer. Das Opfer ist seine Lebensgefährtin.

Iheb B. (30) fuhr in der Nacht zum Sonntag seine Frau mit dem eigenen VW an. Inzwischen sitzt er in Haft. © Montage: Sören Müller + privat Es war gegen 3 Uhr morgens, als der dunkelgraue VW Polo auf der Landstraße zwischen dem zu Grimma gehörenden Großbardau und Bernbruch eine am Straßenrand laufende Frau mit hoher Geschwindigkeit anfuhr. Das Opfer wurde meterweit durch die Luft geschleudert und schlug dann auf der Fahrbahn auf. Das Überlebensglück der Frau: Die Windschutzscheibe, gegen die sie zunächst prallte, knickte ein und milderte so den Aufprall ab.

Am Steuer des Wagens: Iheb B. (30) - der Atemalkoholtest, den Polizisten später durchführten, ergab 2,2 Promille. Bei dem schwer verletzten Opfer handelt es sich um die Lebensgefährtin des Tunesiers. Seit dem Unfall liegt Sandra K. (32) mit schweren multiplen Verletzungen im Koma.

Verhalten von Iheb B. am Tatort gibt der Polizei Rätsel auf