Skoda kollidiert mit Baum: 37-Jähriger nach Unfall schwer verletzt
Weißkeißel - Ein 37 Jahre alter Autofahrer kam im Landkreis Görlitz von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt.
Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Montagabend gegen 20.35 Uhr in Weißkeißel nahe Weißwasser und Bad Muskau.
Auf der Görlitzer Straße kam ein aus Richtung Krauschwitz kommender Skoda nach rechts von der Straße ab, fuhr durch einen Straßengraben und prallte auf einem Grundstück gegen einen Baum.
Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. An seinem Auto entstanden deutlich sichtbare Schäden.
Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Bergung des Wagens.
Der Fahrer stand während der Fahrt weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss, hieß es vonseiten der Polizei. Jedoch könnte starker Nebel bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben.
Den insgesamt entstandenen Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf rund 23.000 Euro ein - auf den Skoda entfallen davon etwa 12.000 Euro. Wie der Wagen auf das Grundstück gelangen konnte, ist noch unklar.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: xcitepress/Lenny Glowna