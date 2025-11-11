Skoda kollidiert mit Baum: 37-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Weißkeißel - Ein 37 Jahre alter Autofahrer kam im Landkreis Görlitz von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt.

Der Skoda krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Polizei starker Nebel. © xcitepress/Lenny Glowna

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Montagabend gegen 20.35 Uhr in Weißkeißel nahe Weißwasser und Bad Muskau.

Auf der Görlitzer Straße kam ein aus Richtung Krauschwitz kommender Skoda nach rechts von der Straße ab, fuhr durch einen Straßengraben und prallte auf einem Grundstück gegen einen Baum.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. An seinem Auto entstanden deutlich sichtbare Schäden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Bergung des Wagens.

Der Fahrer stand während der Fahrt weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss, hieß es vonseiten der Polizei. Jedoch könnte starker Nebel bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben.