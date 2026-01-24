Autofahrer tödlich verunglückt: Sperrung nach Unfall auf Staatsstraße

Auf der S311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz im Vogtland ist am Samstag ein Volvo-Fahrer tödlich verunglückt.

Von Claudia Ziems

Weischlitz - Tödlicher Unfall am Samstagnachmittag auf der S311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz im Vogtland!

Ein Volvo-Fahrer (75) verunglückte am Samstag zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich.
Vor dem Abzweig zur B92 kam ein Volvo-Fahrer (75) aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und das Auto dann in einem Graben zum Stehen.

Der 75-Jährige verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro, der Volvo musste abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei in Reichenbach unter der Telefonnummer 03765/500 entgegen.

Die S311 Weischlitz in Richtung Abzweig B92 (bei Oelsnitz/Vogtl.) in Höhe Am Geiersberg musste kurzzeitig gesperrt werden.

