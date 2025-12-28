Autofahrerin fällt Glätte zum Opfer: Pflegefahrzeug kracht frontal gegen Baum

Hainewalde - Auch im Osten Sachsens blieben Autofahrer in der Nacht zum Sonntag nicht von Glätte verschont. Eine Frau geriet dabei in Hainewalde (Landkreis Görlitz ) in einen gefährlichen Unfall und krachte gegen einen Baum.

Ein Pflegefahrzeug kam aufgrund von Glatteis von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. © xcitepress/Thomas Baier

In Ost-Sachsen musste die Görlitzer Polizei allein zu 13 Unfällen ausrücken, die von Glätte ausgelöst wurden. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, doch der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50.000 Euro.

Auch in Hainewalde kam eine 43-Jährige bereits am Samstagabend gegen 20 Uhr an der Straße Am Butterberg von der Fahrbahn ab, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Aufgrund von Glatteis verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Pflegefahrzeug, kam nach links ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie der Rettungsdienst rückten sofort zum Unfallort an, sicherten die Stelle ab und kümmerten sich um die Fahrerin.