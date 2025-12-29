Vollsperrung nach Crash auf Bundesstraße

Hainichen - Ein Verkehrsunfall sorgte am Sonntag für Behinderungen auf der B169 bei Hainichen.

Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Erik Frank Hoffmann

Am Nachmittag krachte es zwischen Hainichen und Schlegel.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten dort ein BMW und ein Skoda.

Fahrzeugteile verteilten sich über die Fahrbahn und der BMW blieb quer auf der Straße stehen.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Zu Verletzten liegen keine Informationen vor.