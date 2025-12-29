2.357
Vollsperrung nach Crash auf Bundesstraße
Hainichen - Ein Verkehrsunfall sorgte am Sonntag für Behinderungen auf der B169 bei Hainichen.
Am Nachmittag krachte es zwischen Hainichen und Schlegel.
Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten dort ein BMW und ein Skoda.
Fahrzeugteile verteilten sich über die Fahrbahn und der BMW blieb quer auf der Straße stehen.
Die Autos mussten abgeschleppt werden. Zu Verletzten liegen keine Informationen vor.
Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B169 voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann