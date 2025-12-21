898
Baum-Crash im Vogtland: VW-Fahrer im Krankenhaus
Rodewisch - Heftiger Baum-Crash am Samstagnachmittag im Vogtland!
Gegen 15.30 Uhr krachte es auf der B169 zwischen Rodewisch und Wernesgrün gewaltig. Ein VW-Fahrer kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und knallte frontal gegen einen Baum. Dabei überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. "Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Das Auto hingegen erlitt einen Totalschaden. "Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro", teilt die Polizei abschließend mit.
Titelfoto: André März