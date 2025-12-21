Baum-Crash im Vogtland: VW-Fahrer im Krankenhaus

Schwerer Unfall bei Rodewisch (Vogtland): Ein VW knallte gegen einen Baum und überschlug sich. © André März

Gegen 15.30 Uhr krachte es auf der B169 zwischen Rodewisch und Wernesgrün gewaltig. Ein VW-Fahrer kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und knallte frontal gegen einen Baum. Dabei überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. "Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.