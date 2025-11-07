Beim Abbiegen übersehen: Crash in Oderwitz sorgt für Sperrung der B96

Oderwitz - Am Freitagmittag ereignete sich ein Unfall an einer Kreuzung in Oderwitz in der Oberlausitz : Ein Ford-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Opel.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 10.000 Euro. © xcitepress

Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, war der 61-Jährige mit seinem Ford gegen 11.20 Uhr auf der Ruppersdorfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs.

An der Kreuzung wollte er auf die B96 abbiegen und übersah einen 71-jährigen Opel-Fahrer.

Beide Männer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht.