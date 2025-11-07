Beim Abbiegen übersehen: Crash in Oderwitz sorgt für Sperrung der B96
Oderwitz - Am Freitagmittag ereignete sich ein Unfall an einer Kreuzung in Oderwitz in der Oberlausitz: Ein Ford-Fahrer übersah beim Abbiegen einen Opel.
Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, war der 61-Jährige mit seinem Ford gegen 11.20 Uhr auf der Ruppersdorfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs.
An der Kreuzung wollte er auf die B96 abbiegen und übersah einen 71-jährigen Opel-Fahrer.
Beide Männer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht.
Schnell waren auch Einsatzkräfte der Polizei vor Ort, welche die B96 vorübergehend sperrten. Gegen 12.40 Uhr war sie wieder befahrbar.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.
