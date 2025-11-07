Unfall in Sachsen: Drei Frauen nach Zusammenstoß verletzt

Berggießhübel - Im Landkreis Sächsische Schweiz‑Osterzgebirge sind zwei Fahrzeuge auf der S173 zusammengestoßen, wobei drei Frauen verletzt wurden.

Die Nissan-Fahrerin ist in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, geriet am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr eine 34-jährige Nissan-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve im Bereich Oberer Ladenberg auf die Gegenfahrbahn, während sie in Richtung Cotta (Dohma) unterwegs war.

Eine entgegenkommende Seat-Fahrerin (42) konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Bei dem Unfall wurden die Nissan-Fahrerin, ihre 17-jährige Beifahrerin sowie die 42-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt.

Während die 17-Jährige und die Seat-Fahrerin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, wurde die Nissan-Fahrerin vor Ort medizinisch versorgt.