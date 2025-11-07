Unfall in Sachsen: Drei Frauen nach Zusammenstoß verletzt
Berggießhübel - Im Landkreis Sächsische Schweiz‑Osterzgebirge sind zwei Fahrzeuge auf der S173 zusammengestoßen, wobei drei Frauen verletzt wurden.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, geriet am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr eine 34-jährige Nissan-Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve im Bereich Oberer Ladenberg auf die Gegenfahrbahn, während sie in Richtung Cotta (Dohma) unterwegs war.
Eine entgegenkommende Seat-Fahrerin (42) konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam.
Bei dem Unfall wurden die Nissan-Fahrerin, ihre 17-jährige Beifahrerin sowie die 42-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt.
Während die 17-Jährige und die Seat-Fahrerin zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, wurde die Nissan-Fahrerin vor Ort medizinisch versorgt.
Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.
Die S173 war zeitweise gesperrt. Gegen 12 Uhr konnte die Fahrbahn jedoch wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Verkehrsunfallforschung war vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu klären.
Titelfoto: Marko Förster