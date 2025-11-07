Unfall auf Autobahnzubringer: VW und Skoda krachen zusammen

Hartenstein - Landstraßen-Crash bei Hartenstein (Landkreis Zwickau ) am Freitagnachmittag!

Im Skoda sprangen die Airbags auf. Die S255 musste nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt werden. © Niko Mutschmann

Gegen 14.20 Uhr krachte es auf der S255 zwischen Hartenstein und Aue (Erzgebirge). Auf dem Autobahnzubringer stieß ein VW mit einem Skoda zusammen.

Beide Autos wurden durch den Crash beschädigt - die Airbags sprangen teilweise auf!

Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.



