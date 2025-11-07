849
Unfall auf Autobahnzubringer: VW und Skoda krachen zusammen
Hartenstein - Landstraßen-Crash bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) am Freitagnachmittag!
Gegen 14.20 Uhr krachte es auf der S255 zwischen Hartenstein und Aue (Erzgebirge). Auf dem Autobahnzubringer stieß ein VW mit einem Skoda zusammen.
Beide Autos wurden durch den Crash beschädigt - die Airbags sprangen teilweise auf!
Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Die S255 musste am Freitagnachmittag aufgrund des Unfalls gesperrt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.
Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.
Titelfoto: Niko Mutschmann