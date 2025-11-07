 849

Unfall auf Autobahnzubringer: VW und Skoda krachen zusammen

Auf der S255 zwischen Hartenstein und Aue krachte es am Freitag: Ein VW stieß mit einem Skoda zusammen. Die Straße musste gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Hartenstein - Landstraßen-Crash bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) am Freitagnachmittag!

Im Skoda sprangen die Airbags auf. Die S255 musste nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt werden.
Gegen 14.20 Uhr krachte es auf der S255 zwischen Hartenstein und Aue (Erzgebirge). Auf dem Autobahnzubringer stieß ein VW mit einem Skoda zusammen.

Beide Autos wurden durch den Crash beschädigt - die Airbags sprangen teilweise auf!

Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auch der VW wurde durch den Unfall beschädigt.
Die S255 musste am Freitagnachmittag aufgrund des Unfalls gesperrt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Titelfoto: Niko Mutschmann

