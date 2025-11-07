Frontal-Crash in der Oberlausitz: Seniorin schwer verletzt
Kordersdorf - Im Landkreis Görlitz ereignete sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.
Wie die Polizei Görlitz mitteilte, war eine 65-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Niesky unterwegs, als sie einen nach links abbiegenden Mercedes-Transporter (Fahrer: 70) übersah.
Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus - und prallte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, den eine 80-jährige Frau steuerte.
Durch den Aufprall wurde die 80-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die B115 ist derzeit noch einseitig gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Lausitznews.de