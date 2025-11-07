Frontal-Crash in der Oberlausitz: Seniorin schwer verletzt

Im Landkreis Görlitz kam es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Von Isabel Klemt

Die Opel-Fahrerin (65) übersah einen abbiegenden Mercedes-Transporter und musste ausweichen.
Wie die Polizei Görlitz mitteilte, war eine 65-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Niesky unterwegs, als sie einen nach links abbiegenden Mercedes-Transporter (Fahrer: 70) übersah.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus - und prallte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, den eine 80-jährige Frau steuerte.

Durch den Aufprall wurde die 80-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut.

Beim Abbiegen stieß die Opel-Fahrerin (65) mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, dessen Fahrerin (80) sich schwer verletzte.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die B115 ist derzeit noch einseitig gesperrt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

