Frontal-Crash in der Oberlausitz: Seniorin schwer verletzt

Kordersdorf - Im Landkreis Görlitz ereignete sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall , bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Die Opel-Fahrerin (65) übersah einen abbiegenden Mercedes-Transporter und musste ausweichen. © Lausitznews.de

Wie die Polizei Görlitz mitteilte, war eine 65-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Niesky unterwegs, als sie einen nach links abbiegenden Mercedes-Transporter (Fahrer: 70) übersah.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus - und prallte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, den eine 80-jährige Frau steuerte.

Durch den Aufprall wurde die 80-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch betreut.