Junggesellenabschied im Erzgebirge endet mit schwerem Unfall
Geyer - Im Geyerschen Wald im Erzgebirge endete ein Ausflug mit einer Pferdekutsche am Freitag mit einem Verletzten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Kurz nach 16 Uhr ereignete sich der tragische Unfall.
Nach Erstinformationen der Polizei waren 13 Mitglieder eines Junggesellenabschieds in der Kutsche unterwegs.
Auf einem Waldweg in der Nähe der Zwönitzer Straße stiegen die Männer aus und machten eine Pause.
Dann begann das Unglück: Aus bisher nicht geklärter Ursache gerieten die Pferde in Panik. Der Kutscher (49) stellte sich vor die Tiere und versuchte sie zu beruhigen - leider vergeblich, sie gingen samt der Kutsche durch. Dabei wurde der Mann von den Pferden niedergetrampelt und von dem Gefährt überrollt.
Per Rettungshubschrauber musste der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Daneben war auch ein Rettungswagen, die Polizei, sowie die Freiwillige Feuerwehr Geyer im Einsatz.
Die Vierbeiner liefen samt leerer Kutsche weiter in Richtung Geyersche Teiche, konnten jedoch wieder eingefangen werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Erstmeldung: 1. Mai, 18.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.53 Uhr
Titelfoto: André März