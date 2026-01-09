Trauriger Fund in Sachsen: Toter Mann liegt in verschneitem Transporter

Neukirch - Auf einem Waldweg bei Neukirch (Landkreis Bautzen ) wurde am Freitagnachmittag die Leiche eines jungen Mannes (23) in einem Kleintransporter entdeckt.

Der Kleintransporter hing im Graben, als ein Passant ihn fand. © xcitepress/Rico Löb

Der 23-Jährige war im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag mit seinem Opel von dem Forstweg abgekommen, wie die Polizeidirektion Görlitz am Abend mitteilte.

Im Zuge des tragischen Unfalls war der Wagen gegen abgeholzte Baumstämme geprallt und anschließend umgekippt, so der derzeitige Ermittlungsstand.

Ein Passant fand den verunglückten Wagen am Freitagmittag und alarmierte die Polizei. Für den 23-jährigen Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Ein Notarzt konnte lediglich den Tod des jungen Mannes feststellen.