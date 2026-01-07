Nach tödlichem Unfall: Andenken für Taxifahrerin (†) geklaut
Zittau - Nach dem tragischen Unfall einer Taxifahrerin (56), die mit dem Auto in eine Friedhofsmauer raste und dadurch ums Leben kam, haben Diebe völlig dreist den Gedenkschmuck für die Verunglückte geklaut.
Nach TAG24-Informationen hatten Angehörige Kerzen und eine Engelfigur als Gedenken an die Friedhofsmauer gestellt.
Doch Mittwochmorgen war dieser Gedenkschmuck - bis auf einen Blumenstrauß - plötzlich verschwunden! Haben sich Diebe an dem Andenken bereichert?
Rocco Sommerfeldt (46), stellvertretender Bereichsleiter des Krematoriums Zittau, stellt klar: "Von unserer Seite wurde der Grabschmuck nicht weggeräumt."
Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet, Ermittlungen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen (Stehlschaden: etwa 15 Euro) laufen.
Titelfoto: xcitepress