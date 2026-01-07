 1.571

Nach tödlichem Unfall: Andenken für Taxifahrerin (†) geklaut

Am Samstag verunglückte eine Taxifahrerin in Zittau tödlich. Nun haben sich Unbekannte am Gedenkschmuck für die Verstorbene bereichert.

Von Karoline Bernhardt

Zittau - Nach dem tragischen Unfall einer Taxifahrerin (56), die mit dem Auto in eine Friedhofsmauer raste und dadurch ums Leben kam, haben Diebe völlig dreist den Gedenkschmuck für die Verunglückte geklaut.

Bis vor kurzem erinnerte dieser Gedenkschmuck an die verstorbene Taxifahrerin. Davon blieb nur der Blumenstrauß übrig.  © xcitepress

Nach TAG24-Informationen hatten Angehörige Kerzen und eine Engelfigur als Gedenken an die Friedhofsmauer gestellt.

Doch Mittwochmorgen war dieser Gedenkschmuck - bis auf einen Blumenstrauß - plötzlich verschwunden! Haben sich Diebe an dem Andenken bereichert?

Die Unfalltragödie ereignete sich am Samstag am Krematorium Zittau.  © xcitepress

Rocco Sommerfeldt (46), stellvertretender Bereichsleiter des Krematoriums Zittau, stellt klar: "Von unserer Seite wurde der Grabschmuck nicht weggeräumt."

Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet, Ermittlungen wegen Diebstahls geringwertiger Sachen (Stehlschaden: etwa 15 Euro) laufen.

Titelfoto: xcitepress

