BMW überschlägt sich auf B101 im Erzgebirge: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Wolkenstein - Bei einem heftigen Unfall im Erzgebirge ist am Samstagabend ein junger Mann (19) lebensgefährlich verletzt worden.

Der Fahrer (19) des BMW wurde schwerst verletzt in eine Klinik gebracht. © André März

Der 19-Jährige war mit einem BMW auf der B101 in Richtung Wolkenstein unterwegs, als er laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam.

Das Auto überschlug sich und kam dann an einem Baum zum Stehen.

Der 19-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte.