BMW knallt gegen Hauswand: Einsatzkräfte finden nach Unfall verlassenes Auto

Leisnig - Nach einem Unfall am Freitagabend in Leisnig fanden die Einsatzkräfte ein verlassenes Auto vor.

Der BMW war gegen eine Hauswand gekracht. Nach dem Unfall war der Fahrer nicht mehr vor Ort. © EHL Media/Justin Kurowski

Gegen 22.15 Uhr war ein BMW-Fahrer (29) auf der Chemnitzer Straße unterwegs. Als er dann rechts in die Colditzer Straße abbog, knallte das Auto laut Polizei gegen eine Hauswand.

Der unverletzte 29-Jährige verließ den Unfallort, konnte aber wenig später im Stadtgebiet angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 0,9 Promille. Das teilte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mit.

Ob es noch weitere Insassen gab, ist noch unklar.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.