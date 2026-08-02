02.08.2026 10:51 Mit 1,6 Promille am Steuer: Fahrer kommt von der Straße ab und landet im Fluss

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Ein betrunkener Mann fuhr mit seinem Auto bei Bad Muskau in die Neiße.

Von Sven Bleilefens Bad Muskau - Zwei Männer sind bei Bad Muskau (Landkreis Görlitz) mit ihrem Skoda von der Straße abgekommen und in der Neiße gelandet. Nachdem zwei Männer mit ihrem Auto von der Straße abgekommen waren, landete der Wagen schließlich in der Neiße. © xcitepress / Pascal Gottschling Der 53 Jahre alte Beifahrer verletzte sich am Samstagabend leicht, wie die Polizei mitteilte. Der 45 Jahre alte Fahrer wies laut den Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Promillewert von 1,6 auf. Er sei unverletzt geblieben. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, während der Fahrer unverletzt davonkam. © xcitepress / Pascal Gottschling Die beiden Männer durchbrachen mit dem Wagen einen Wildzaun, fuhren über die Uferwiese und landeten im Fluss. Beide seien ans Ufer geschwommen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Montage: xcitepress / Pascal Gottschling