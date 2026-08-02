Mit 1,6 Promille am Steuer: Fahrer kommt von der Straße ab und landet im Fluss
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Von Sven Bleilefens
Bad Muskau - Zwei Männer sind bei Bad Muskau (Landkreis Görlitz) mit ihrem Skoda von der Straße abgekommen und in der Neiße gelandet.
Der 53 Jahre alte Beifahrer verletzte sich am Samstagabend leicht, wie die Polizei mitteilte.
Der 45 Jahre alte Fahrer wies laut den Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Promillewert von 1,6 auf. Er sei unverletzt geblieben.
Die beiden Männer durchbrachen mit dem Wagen einen Wildzaun, fuhren über die Uferwiese und landeten im Fluss.
Beide seien ans Ufer geschwommen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Montage: xcitepress / Pascal Gottschling