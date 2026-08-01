Crash im Landkreis Leipzig: Ford und Fiat legen Kreuzung lahm

Grimma - Am Samstagmittag krachte es auf der Staatsstraße 11 in Grimma (Landkreis Leipzig ).

Auf der Kreuzung Wurzener Straße/S11 ereignete sich ein Unfall. © Sören Müller

Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung zur Wurzener Straße.

Dort kollidierten ein Ford und ein Fiat aus bisher ungeklärter Ursache. Der Aufprall war so heftig, dass wohl mindestens zwei Personen verletzt und vom Rettungsdienst behandelt wurden.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Grimma im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen.