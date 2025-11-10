Bruchlandung im Feld: Peugeot kommt von Straße ab und überschlägt sich

Auf der Glauchauer Landstraße bei St. Egidien (Landkreis Zwickau) kam ein Peugeot von der Straße ab und landete kopfüber in einem Feld.

Von Julian Winkler

St. Egidien - Schwerer Unfall am Montagvormittag bei St. Egidien (Landkreis Zwickau). Am Ortseingang Lobsdorf kam ein Peugeot von einer Landstraße ab, fuhr über ein angrenzendes Feld und überschlug sich.

Der Peugeot landete kopfüber in einem Feld. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort.  © Andreas Kretschel

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilt, war der Wagen in einer Kurve von der Glauchauer Landstraße abgekommen.

Laut ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Montagvormittag im Einsatz. Die Glauchauer Landstraße musste halbseitig gesperrt werden.

Zur genauen Unfallursache laufen die Ermittlungen.

Titelfoto: Andreas Kretschel

