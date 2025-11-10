Bruchlandung im Feld: Peugeot kommt von Straße ab und überschlägt sich
St. Egidien - Schwerer Unfall am Montagvormittag bei St. Egidien (Landkreis Zwickau). Am Ortseingang Lobsdorf kam ein Peugeot von einer Landstraße ab, fuhr über ein angrenzendes Feld und überschlug sich.
Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilt, war der Wagen in einer Kurve von der Glauchauer Landstraße abgekommen.
Laut ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt.
Zahlreiche Rettungskräfte waren am Montagvormittag im Einsatz. Die Glauchauer Landstraße musste halbseitig gesperrt werden.
Zur genauen Unfallursache laufen die Ermittlungen.
Titelfoto: Andreas Kretschel