Bruchlandung im Feld: Peugeot kommt von Straße ab und überschlägt sich

St. Egidien - Schwerer Unfall am Montagvormittag bei St. Egidien (Landkreis Zwickau ). Am Ortseingang Lobsdorf kam ein Peugeot von einer Landstraße ab, fuhr über ein angrenzendes Feld und überschlug sich.

Der Peugeot landete kopfüber in einem Feld. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. © Andreas Kretschel

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilt, war der Wagen in einer Kurve von der Glauchauer Landstraße abgekommen.

Laut ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt.