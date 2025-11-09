Unfall in Mittelsachsen: Ford kracht frontal gegen Baum

Döbeln - Baum-Crash am Sonntagmittag in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen)!

Gegen 12.45 Uhr kam ein Ford von der S32 ab und krachte frontal gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurden die Airbags ausgelöst, das Fahrzeug im Frontbereich heftig beschädigt. Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Straße wurde halbseitig gesperrt. Laut ersten Informationen wurde der Fahrer verletzt.

Unklar ist noch, wie es zum Unfall kommen konnte. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Auch der Sachschaden steht noch nicht fest.