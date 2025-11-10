VW überschlägt sich auf Bundesstraße bei Dresden: Mann schwer verletzt

Wilsdruff - Verkehr auf der B173 nahe Dresden zeitweise unterbrochen! Am Montagmorgen ist ein Auto zwischen Grumbach und Herzogswalde heftig demoliert worden.

Ein VW kam am Montagvormittag auf der B173 von der Straße ab und überschlug sich. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte ein 55-Jähriger mit seinem VW kurz vor 8.30 Uhr mehrere Fahrzeuge überholen.

Dabei scherte ein weiteres Auto aus der Reihe aus, woraufhin der Mann mit seinem Wagen auswich, auf ein Feld geriet und sich dort überschlug.

"Er wurde schwer verletzt", sagte Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47). Die Bundesstraße habe für rund eine Stunde voll gesperrt werden müssen.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wilsdruff waren im Einsatz und unterstützten den Rettungsdienst.