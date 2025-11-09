Hyundai-Fahrerin übersieht ihn: Simson-Fahrer (16) bei Unfall schwer verletzt

Großbardau - Bei einem Unfall auf der Großbardauer Hauptstraße ist am Freitag ein 16-jähriger Moped-Fahrer schwer verletzt worden.

Der Simson-Teenie musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgrund seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mitteilte, war der Teenager gegen 7.40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Grimma unterwegs, als es in Höhe der Parthenstraße zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 43-Jährigen kam.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die Griechin die Hauptstraße überqueren wollen, um von der Parthenstraße in die Großbothener Straße zu wechseln. Dabei soll sie den Jugendlichen übersehen haben.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 16-Jährige und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er aufgrund seiner Verletzungen stationär aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 6000 Euro.