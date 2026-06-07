Bundesstraße gesperrt: Mitsubishi überschlägt sich und landet im Graben

Mittelherwigsdorf - Schwerer Unfall am Sonntag in der Oberlausitz : Eine Mitsubishi-Fahrerin (25) verlor auf der B178 im Mittelherwigsdorfer Ortsteil Oberseifersdorf die Kontrolle über ihren Wagen und landete im Straßengraben.

Für die Bergung des Fahrzeugs und die Versorgung der verunglückten Person musste die B178 gesperrt werden. © xcitepress/Thomas Baier

Die Frau war gegen 15.15 Uhr von Zittau in Richtung Oderwitz auf der Bundesstraße unterwegs, berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage von TAG24.

Warum die 25-Jährige in der langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam, sei noch nicht geklärt.

Der Mitsubishi durchbrach einen Zaun überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen.

Laut Polizei kam die Frau verletzt ins Krankenhaus.

Die Straße musste kurzzeitig für den Einsatz der Rettungskräfte und die Bergung des Fahrzeugs in beide Richtungen gesperrt werden.