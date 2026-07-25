Lkw verliert Räder: Bundesstraße voll gesperrt

Kleinwaltersdorf - Ein Lastwagen-Fahrer verlor am Samstagnachmittag plötzlich zwei Räder. Was ist bisher bekannt?

Zwei Räder lösten sich vom Anhänger des Lkw. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der Lkw-Fahrer gegen 14.30 Uhr auf der B101 zwischen Freiberg und Meißen unterwegs.

Zwischen Kleinwaltersdorf und Großschirma lösten sich plötzlich die Radmuttern zweier Räder des Aufliegers und umgehend auch die beiden Räder.

Der Fahrer behielt seinen Lkw unter Kontrolle und brachte ihn kurz vor der Großschirmaer Brücke zum Stehen.

Er blieb zum Glück unverletzt.

TAG24-Informationen zufolge wurde ein Rad mehrere Meter vom Unglücksort entfernt gefunden. Das zweite wird noch gesucht.

Die Bundesstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Ölwehr muss die Bundesstraße noch aufgrund des ausgelaufenen Getriebeöls reinigen.

Wie lange die Straßensperrung noch andauert, konnte die Polizei nicht sagen.