Tödlicher Unfall auf sächsischer Bundesstraße: VW-Fahrer prallt frontal gegen Baum

Schwepnitz - Schwerer Unfall in Sachsen ! Ein VW-Fahrer ist am Samstagnachmittag von der B 97 abgekommen und tödlich verunglückt.

Der Passat ist mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit gegen den Baum geprallt. © xcitepress / Jonas Schubert

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, war der 64-Jährige gegen 14.50 Uhr mit seinem Passat auf der B 97 von Großgrabe kommend in Richtung Schwepnitz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW plötzlich nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Bilder vom Unfallort zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Der Passat wurde bei dem Unfall komplett zerfetzt, der 64-Jährige dabei im Wrack eingeklemmt. Trotz schneller Hilfe durch Polizei und Feuerwehr erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Laut eines Polizeisprechers wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt.