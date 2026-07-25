Tödlicher Unfall auf sächsischer Bundesstraße: VW-Fahrer prallt frontal gegen Baum

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Ein VW-Fahrer ist auf der B 97 in Sachsen tödlich verunglückt. Der 64-Jährige krachte mit seinem Passat frontal gegen einen Baum.

Von Emelie Herrmann

Schwepnitz - Schwerer Unfall in Sachsen! Ein VW-Fahrer ist am Samstagnachmittag von der B 97 abgekommen und tödlich verunglückt.

Der Passat ist mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit gegen den Baum geprallt.
Der Passat ist mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit gegen den Baum geprallt.  © xcitepress / Jonas Schubert

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, war der 64-Jährige gegen 14.50 Uhr mit seinem Passat auf der B 97 von Großgrabe kommend in Richtung Schwepnitz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW plötzlich nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Bilder vom Unfallort zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Der Passat wurde bei dem Unfall komplett zerfetzt, der 64-Jährige dabei im Wrack eingeklemmt. Trotz schneller Hilfe durch Polizei und Feuerwehr erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

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Sachsen Unfall Bundesstraße nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Laut eines Polizeisprechers wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt.

Das Dach des Passats wurde beim Unfall komplett abgerissen.
Das Dach des Passats wurde beim Unfall komplett abgerissen.  © xcitepress / Jonas Schubert
Trümmerteile lagen zerstreut am Unfallort.
Trümmerteile lagen zerstreut am Unfallort.  © xcitepress / Jonas Schubert

Die B97 musste für mehrere Stunden gesperrt werden, Abschlepper und Rettungskräfte waren bis in den frühen Abend im Einsatz. Inzwischen konnte das Wrack geborgen werden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf gut 7000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat Spuren sichergestellt und ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Jonas Schubert

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