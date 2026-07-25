Tödlicher Unfall auf sächsischer Bundesstraße: VW-Fahrer prallt frontal gegen Baum
Schwepnitz - Schwerer Unfall in Sachsen! Ein VW-Fahrer ist am Samstagnachmittag von der B 97 abgekommen und tödlich verunglückt.
Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, war der 64-Jährige gegen 14.50 Uhr mit seinem Passat auf der B 97 von Großgrabe kommend in Richtung Schwepnitz unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW plötzlich nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Bilder vom Unfallort zeigen das Ausmaß der Zerstörung.
Der Passat wurde bei dem Unfall komplett zerfetzt, der 64-Jährige dabei im Wrack eingeklemmt. Trotz schneller Hilfe durch Polizei und Feuerwehr erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Laut eines Polizeisprechers wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt.
Die B97 musste für mehrere Stunden gesperrt werden, Abschlepper und Rettungskräfte waren bis in den frühen Abend im Einsatz. Inzwischen konnte das Wrack geborgen werden.
Den Schaden schätzt die Polizei auf gut 7000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat Spuren sichergestellt und ermittelt zur Unfallursache.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Jonas Schubert