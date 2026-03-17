Bundesstraße nach Glätte-Unfall in Sachsen voll gesperrt: Laster kippt um

Marienberg - In der Nacht zu Dienstag ist auf der B174 ein Lkw auf glatter Fahrbahn umgekippt - die Bundesstraße in Marienberg ( Erzgebirgskreis ) musste voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 43-jährige Lkw-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt.

Die B174 musste voll gesperrt werden. © Jan Härtel

Infolge des umgekippten Lkw kam es nach Angaben der Polizei zu einem Auffahrunfall. Ein nachfolgender Lkw sei aufgrund des Unfalls stehen geblieben. In das stehende Fahrzeug fuhren anschließend ein Auto und ein weiterer Lkw.

Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand.

Nach dem nächtlichen Unfall gegen 3 Uhr ist die B174 in Richtung Chemnitz zwischen Reitzenhain und dem Abzweig nach Gelobtland wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.