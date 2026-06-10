Vorfahrtsfehler führt zu Frontalcrash in Mittelsachsen

Taura - Am Dienstagabend krachte es kurz nach dem Ortsausgangsschild von Taura in Mittelsachsen .

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. © Haertelpress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein 20-jähriger VW-Fahrer auf der Hauptstraße (K8254) unterwegs. Etwa 20 Meter nach dem Ortsausgangsschild wollte der junge Mann nach links auf einen Waldsportplatz abbiegen.

Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Tesla und beide Autos stießen zusammen.

Der Tesla schleuderte daraufhin gegen einen Grundstückszaun und das Ortsschild, wo er dann zum Stehen kam. Der VW-Fahrer sowie die 47-jährige Tesla-Fahrerin wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, einschließlich dem kaputten Ortsschild, beläuft sich laut Polizeiinformationen auf knapp 26.000 Euro. Die Kreisstraße musste vorübergehend voll gesperrt werden.