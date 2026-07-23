Bundesstraße nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Mülsen - Die B173/Dresdner Straße musste am Donnerstag bei Mülsen (Landkreis Zwickau ) nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Der Laster rutschte in einen Graben. Die B173 musste voll gesperrt werden. © Andreas Kretschel

Gegen 11.30 Uhr kam aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw-Fahrer (34) von der Bundesstraße ab.

Der Laster landete seitlich im Graben. Der 34-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro.