Bundesstraße nach Lkw-Unfall voll gesperrt

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Die B173/Dresdner Straße musste am Donnerstag zwischen dem Abzweig nach Heinrichsort und Mülsen St. Jacob (Landkreis Zwickau) voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Mülsen - Die B173/Dresdner Straße musste am Donnerstag bei Mülsen (Landkreis Zwickau) nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Der Laster rutschte in einen Graben. Die B173 musste voll gesperrt werden.
Der Laster rutschte in einen Graben. Die B173 musste voll gesperrt werden.  © Andreas Kretschel

Gegen 11.30 Uhr kam aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw-Fahrer (34) von der Bundesstraße ab.

Der Laster landete seitlich im Graben. Der 34-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro.

Die B173/Dresdner Straße musste für mehrere Stunden wegen der Bergungsarbeiten zwischen dem Abzweig nach Heinrichsort und Mülsen St. Jacob in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Andreas Kretschel

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