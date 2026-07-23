Bundesstraße nach Lkw-Unfall voll gesperrt
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Mülsen - Die B173/Dresdner Straße musste am Donnerstag bei Mülsen (Landkreis Zwickau) nach einem Unfall voll gesperrt werden.
Gegen 11.30 Uhr kam aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw-Fahrer (34) von der Bundesstraße ab.
Der Laster landete seitlich im Graben. Der 34-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro.
Die B173/Dresdner Straße musste für mehrere Stunden wegen der Bergungsarbeiten zwischen dem Abzweig nach Heinrichsort und Mülsen St. Jacob in beide Richtungen gesperrt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel