Kreuzungscrash im Landkreis Zwickau: Zwei Verletzte

Schwerer Unfall auf der S255 bei St. Egidien (Landkreis Zwickau). Ein Škoda (h.) krachte mit einem Auto zusammen. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsflüssigkeiten binden. © Andreas Kretschel

Der Unfall geschah gegen 8.25 Uhr auf der Kreuzung S255/Lobsdorfer Straße. Laut Polizeiangaben war der 76-jährige Škoda-Fahrer auf der Lobsdorfer Straße unterwegs, wollte anschließend auf die S255 einbiegen.



In diesem Moment fuhr eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin (77) mit ihrem Wagen die Staatsstraße entlang - es knallte gewaltig! Der Škoda wurde durch den Zusammenstoß im Frontbereich massiv eingedrückt, die Airbags sprangen auf, Fahrzeugteile flogen über die Fahrbahn!



Schnell rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte an. Die Kreuzung musste gesperrt werden.



Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Insassen der Fahrzeuge. "Die 77-jährige Autofahrerin sowie eine 76-jährige Beifahrerin im Škoda wurden leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.