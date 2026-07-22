Crash auf sächsischer Bundesstraße: VW überschlägt sich, mehrere Verletzte

Groitzsch - Schwerer Unfall im Landkreis Leipzig: Am Mittwochmittag hat sich auf der B176 ein VW überschlagen. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein.

Der VW blieb im angrenzenden Feld liegen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei wurde kurz nach 13 Uhr über das Unglück auf der Bundesstraße informiert, wie Sprecherin Susanne Lübcke auf Anfrage von TAG24 berichtete.

Ersten Erkenntnissen nach sei ein VW Polo aus bislang noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve zwischen dem Groitzscher Ortsteil Großstolpen und Neukieritzsch von der Straße abgekommen und soll sich mehrfach überschlagen haben.

Dabei wurden Personen verletzt. Wie viele und wie schwer sie verletzt wurden, ist noch unklar.