Verfolgungsjagd mit Folgen: Raser auf Koks kracht in Autos und verletzt drei Menschen
Wurzen - Wilde Verfolgungsjagd im Landkreis Leipzig: Ein Autofahrer entzog sich am Montagnachmittag einer Polizeikontrolle und raste durch Wurzen sowie mehrere angrenzende Ortschaften. Dabei verletzte sich nicht nur sein Beifahrer, sondern auch zwei unbeteiligte Frauen.
Das Unheil nahm ab circa 16.20 Uhr auf der B6 seinen Lauf. Zuvor hatte eine Streife den VW Golf ohne Kennzeichen am Wurzener Bahnhof entdeckt und kontrollieren wollen, berichtete Polizeisprecher Tom Erik Richter am Dienstag.
Der Fahrer (25) entzog sich allerdings den Beamten und sei teilweise mit mehr als 100 km/h durch die Kreisstadt gerast. "Die Verfolgung zog sich im weiteren Verlauf durch die Orte Mühlbach, Burkartshain und Nemt", so Richter.
Über die S11 habe der Deutsche schließlich Richtung Oelschütz fahren wollen, überholte immer wieder andere Fahrzeuge.
Dort krachte er schließlich so heftig mit einem am Fahrbahnrand haltenden Citroën zusammen, dass dieser auch noch gegen einen Mazda dahinter geschleudert wurde. Die zwei 73 und 22 Jahre alten Insassinnen des Citroën erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.
Ebenfalls leicht verletzt wurde der 18-jährige Beifahrer des Rasers. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.
Raser ohne Führerschein, dafür auf Drogen unterwegs
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.500 Euro.
Auf den 25-Jährigen kommt jetzt einiges zu: Er hat weder einen Führerschein noch war er nüchtern unterwegs. Laut dem Sprecher bestehe der Verdacht, "dass er unter dem Einfluss von Cannabis, Methamphetaminen und Kokain stand".
Auch im Wagen wurde eine geringe Menge Drogen gefunden. Zudem sei der VW nicht versichert gewesen. Gegen den jungen Mann wird nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa