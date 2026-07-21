Verfolgungsjagd mit Folgen: Raser auf Koks kracht in Autos und verletzt drei Menschen

Wurzen - Wilde Verfolgungsjagd im Landkreis Leipzig : Ein Autofahrer entzog sich am Montagnachmittag einer Polizeikontrolle und raste durch Wurzen sowie mehrere angrenzende Ortschaften. Dabei verletzte sich nicht nur sein Beifahrer, sondern auch zwei unbeteiligte Frauen.

Die Polizei verfolgte den 25-jährigen VW-Fahrer, der wurde aber erst durch einen Unfall gestoppt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Unheil nahm ab circa 16.20 Uhr auf der B6 seinen Lauf. Zuvor hatte eine Streife den VW Golf ohne Kennzeichen am Wurzener Bahnhof entdeckt und kontrollieren wollen, berichtete Polizeisprecher Tom Erik Richter am Dienstag.

Der Fahrer (25) entzog sich allerdings den Beamten und sei teilweise mit mehr als 100 km/h durch die Kreisstadt gerast. "Die Verfolgung zog sich im weiteren Verlauf durch die Orte Mühlbach, Burkartshain und Nemt", so Richter.

Über die S11 habe der Deutsche schließlich Richtung Oelschütz fahren wollen, überholte immer wieder andere Fahrzeuge.

Dort krachte er schließlich so heftig mit einem am Fahrbahnrand haltenden Citroën zusammen, dass dieser auch noch gegen einen Mazda dahinter geschleudert wurde. Die zwei 73 und 22 Jahre alten Insassinnen des Citroën erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Ebenfalls leicht verletzt wurde der 18-jährige Beifahrer des Rasers. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.