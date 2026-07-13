Bundesstraße nach schwerem Unfall voll gesperrt

Großhartmannsdorf - Die B101 bei Großhartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) musste am Montagmorgen nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden.

Der Ford knallte gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. © Marcel Schlenkrich

Gegen 5.40 Uhr kam ein Ford-Fahrer kurz vor dem Ortsausgangsschild Großhartmannsdorf in Richtung Brand-Erbisdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und knallte dann offenbar noch gegen eine Straßenlaterne, ein Verkehrsschild und einen Baum. Das Auto blieb dann stark demoliert im Straßengraben stehen.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall mindestens eine Person schwer verletzt, über weitere Verletzte oder andere beteiligte Fahrzeuge liegen aktuell noch keine weiteren Informationen vor.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Großhartmannsdorf, Mittel- und Obersaida und Brand-Erbisdorf mit 35 Kameraden und sechs Fahrzeugen, sowie zwei Rettungswagen, Notarzt und Polizei.