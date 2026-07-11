Mercedes kollidiert frontal mit Lichtmast: Zwei Verletzte, Laterne kippt um

Freital - In Freital ist ein Mercedes frontal gegen einen Lichtmast geprallt. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin wurden verletzt.

An dem Mercedes entstand Totalschaden. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Poisentalstraße.

Gegen 0.45 Uhr geriet ein Mercedes-Benz C180 am Dorfplatz in einer Rechtskurve ins Schleudern.

Das Auto prallte frontal gegen einen Lichtmast und fällte ihn. Die Mercedes-Fahrerin und ihre

Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich vor Ort um die beiden Frauen. Am Wagen selbst entstand Totalschaden.