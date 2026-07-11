Mercedes kollidiert frontal mit Lichtmast: Zwei Verletzte, Laterne kippt um
Freital - In Freital ist ein Mercedes frontal gegen einen Lichtmast geprallt. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin wurden verletzt.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Poisentalstraße.
Gegen 0.45 Uhr geriet ein Mercedes-Benz C180 am Dorfplatz in einer Rechtskurve ins Schleudern.
Das Auto prallte frontal gegen einen Lichtmast und fällte ihn. Die Mercedes-Fahrerin und ihre
Beifahrerin wurden leicht verletzt.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich vor Ort um die beiden Frauen. Am Wagen selbst entstand Totalschaden.
Ursache zum Crash in Freital ist noch unklar
Die Feuerwehr Freital sicherte die Unfallstelle ab, nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf und klemmte die Batterie ab.
Der Verkehr wurde währenddessen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Warum der Wagen ins Schleudern geriet, ist bislang noch unklar.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch