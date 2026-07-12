Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Mercedes kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Ehrenfriedersdorf - Tödlicher Unfall am Samstagabend! Im Erzgebirge kam ein Mercedes-Fahrer (37) ums Leben.

Der Mercedes prallte aus noch unklarer Ursache frontal gegen einen Straßenbaum. © André März

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigt, war der 37-Jährige mit seinem Mercedes Vito auf der S222 in Richtung Ehrenfriedersdorf unterwegs, als es gegen 21.50 Uhr zu dem tödlichen Unglück kam.

Etwa 1,2 Kilometer nach der Abfahrt Neundorf kam der Fahrer aus bislang unklarer Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass der 37-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb.

An dem Transporter entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. So wurde zum Beispiel das Vorderrad auf der Fahrerseite herausgerissen. Weitere Fahrzeugteile flogen teilweise bis zu 30 Meter weit auf die Straße und in den Graben.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste die Straße gesperrt werden.