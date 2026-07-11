Schwer verletzt liegen gelassen! Autofahrer flüchtet nach Unfall in Kreisverkehr

Delitzsch - Ein Autofahrer provozierte am Vergangenen Samstag in einem Kreisverkehr einen Unfall , bei dem ein Radfahrer (58) schwer verletzt wurde und fuhr im Anschluss einfach weg.

Der Unfall geschah am vergangenen Samstag in einem Kreisverkehr in Delitzsch. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wie der Polizeisprecher Chris Graupner erklärte, fuhr der 58-Jährige gegen 18 Uhr in den Kreisverkehr am Nordplatz in Delitzsch ein.

Als er seine Runde drehte kam ein Auto aus der Bitterfelder Straße, fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr und nahm dem Radfahrer damit die Vorfahrt.

Dieser musste stark bremsen und fiel auf der regennassen Fahrbahn so unglücklich von seinem Bike, dass er sich schwer verletzte. Er wurde von Erntehelfern versorgt und kam später stationär ins Krankenhaus.

Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Bitterfeld. "Bei dem noch unbekannten Pkw soll es sich um einen dunkelfarbigen Kombi gehandelt haben", so Graupner.