Bundesstraße nach Unfall voll gesperrt: VW kracht in Gegenverkehr

Plauen - Die B173 bei Plauen ( Vogtland ) musste am Montagmorgen nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Nach einem Unfall musste die B173 am Montag gesperrt werden. © Ellen Liebner

Kurz vor 8 Uhr kam es zwischen Plauen und der A72 zu dem Crash.

Laut Polizei geriet ein VW-Fahrer (50), der in Richtung Autobahn unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Dacia (Fahrerin: 50). Beim Dacia wurde die Vorderachse herausgerissen.

Zum Unfalllzeitpunkt besaß der VW-Fahrer keinen Führerschein.

Ein Abschleppdienst musste angefordert werden, Angaben zur Höhe des Sachschadens sowie zu möglichen Verletzten konnte die Polizei aktuell keine machen.