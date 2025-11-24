Bundesstraße nach Unfall voll gesperrt: VW kracht in Gegenverkehr
Plauen - Die B173 bei Plauen (Vogtland) musste am Montagmorgen nach einem Unfall voll gesperrt werden.
Kurz vor 8 Uhr kam es zwischen Plauen und der A72 zu dem Crash.
Laut Polizei geriet ein VW-Fahrer (50), der in Richtung Autobahn unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Dacia (Fahrerin: 50). Beim Dacia wurde die Vorderachse herausgerissen.
Zum Unfalllzeitpunkt besaß der VW-Fahrer keinen Führerschein.
Ein Abschleppdienst musste angefordert werden, Angaben zur Höhe des Sachschadens sowie zu möglichen Verletzten konnte die Polizei aktuell keine machen.
Es bildete sich Stau, da die B173 zwischen dem Abzweig nach Voigtsgrün und A72, Plauen-Ost in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste.
Titelfoto: Ellen Liebner