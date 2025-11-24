Passat verunglückt mit zwei Kindern an Bord, betrunkener Vater will nicht gefahren sein

Bad Düben - Saß er oder saß er nicht am Steuer? Diese Frage beschäftigt seit Sonntagabend Polizeibeamte in Bad Düben, nachdem dort ein Passat mit zwei Kindern (5, 9) an Bord verunglückt ist. Der Vater (29), der ebenfalls im Auto saß, bestreitet, gefahren zu sein.

Die Polizei in Bad Düben muss sich aktuell mit der Frage beschäftigen, ob ein 29-jähriger Vater beim Unfall mit einem Passat am Steuer saß. An Bord des VW befanden sich auch seine Kinder. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf dem sogenannten S-Weg nordwestlich der nordsächsischen Kurstadt. Der Passat kam dort in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rauschte eine fünf Meter hohe Böschung hinunter.

Als die Polizei kurz darauf am Unfallort eintraf, fanden die Beamten neben den beiden Kindern auch deren 29-jährigen Vater vor.

Angesprochen auf den Crash, lieferte der Ukrainer den Gesetzeshütern eine kuriose Geschichte. Demnach sei der eigentliche Fahrer des Passats nach dem Unfall geflüchtet. Er selbst habe nicht am Steuer gesessen.

Da der Mann stark nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemtest durch. Ergebnis: 2,2 Promille.