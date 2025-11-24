 1.474

Baum-Crash in Mittelsachsen: Straße gesperrt

Am Montagmittag knallte ein Kia gegen einen Baum in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen). Die Straße musste gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Jahnatal - Baum-Crash am Montagmittag in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen)!

Der Kia wurde durch den Baum-Crash stark beschädigt.  © EHL Media/ Dietmar Thomas

Gegen 12 Uhr kam ein Kia-Fahrer von der Straße "Kirschberg" ab und knallte seitlich gegen einen Baum. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, der Airbag sprang auf.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Straße wurde komplett gesperrt.

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Titelfoto: EHL Media/ Dietmar Thomas

