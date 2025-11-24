1.474
Baum-Crash in Mittelsachsen: Straße gesperrt
Jahnatal - Baum-Crash am Montagmittag in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen)!
Gegen 12 Uhr kam ein Kia-Fahrer von der Straße "Kirschberg" ab und knallte seitlich gegen einen Baum. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, der Airbag sprang auf.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Straße wurde komplett gesperrt.
Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte die Straße wieder freigegeben werden.
