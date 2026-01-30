Bus missachtet Vorfahrt: Seatfahrer muss ins Krankenhaus

Partwitz - Am Freitagnachmittag stieß ein Linienbus in Partwitz im Landkreis Görlitz mit einem Auto zusammen.

Der Linienbus missachtete die Vorfahrt des Seats. © xcitepress/Vivian Opitz & Jenny Phl

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, hat der Bus, der zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste an Bord hatte, gegen 16.35 Uhr an der Kreuzung S234/Hauptstraße die Vorfahrt eines Seats missachtet.

Daraufhin krachten beide Fahrzeuge zusammen.

Der Fahrer des Seats wurde bei dem Aufprall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem genauen Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.