Heftiger Unfall im Landkreis Zwickau: Mercedes überschlägt sich, Straße dicht

Waldenburg - Heftiger Unfall am Freitagnachmittag bei Waldenburg (Landkreis Zwickau )!

Ein Mercedes überschlug sich am Freitag auf der B175 bei Waldenburg (Landkreis Zwickau). Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt. © Andreas Kretschel

Gegen 15.45 Uhr kam ein Mercedes von der B175 ab. Das Auto überschlug sich, landete anschließend auf dem Dach.

Schnell rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt.

"Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", teilt die Polizei mit.