Heftiger Unfall im Landkreis Zwickau: Mercedes überschlägt sich, Straße dicht
Gegen 15.45 Uhr kam ein Mercedes von der B175 ab. Das Auto überschlug sich, landete anschließend auf dem Dach.
Schnell rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt.
"Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", teilt die Polizei mit.
Laut ersten Informationen wurde die Mercedes-Fahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die Unfallursache ist noch unklar - ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Titelfoto: Andreas Kretschel