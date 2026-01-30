 1.234

Heftiger Unfall im Landkreis Zwickau: Mercedes überschlägt sich, Straße dicht

Auf der B175 bei Waldenburg (Landkreis Zwickau) überschlug sich am Freitag ein Mercedes. Die Straße wurde komplett gesperrt.

Von Julian Winkler

Waldenburg - Heftiger Unfall am Freitagnachmittag bei Waldenburg (Landkreis Zwickau)!

Ein Mercedes überschlug sich am Freitag auf der B175 bei Waldenburg (Landkreis Zwickau). Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt.  © Andreas Kretschel

Gegen 15.45 Uhr kam ein Mercedes von der B175 ab. Das Auto überschlug sich, landete anschließend auf dem Dach.

Schnell rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt.

"Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", teilt die Polizei mit.

Laut ersten Informationen wurde die Mercedes-Fahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist noch unklar - ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Titelfoto: Andreas Kretschel

