Verletzte und Vollsperrungen: Autos krachen bei Glätte gegen Bäume

Ostsachsen - Plötzliches Ende zweier Autofahrten in Ostsachsen : Bei winterlichen Verhältnissen sind am Donnerstagabend ein Mitsubishi und ein Skoda abseits der Spur gelandet.

Am Donnerstagabend musste sich die Feuerwehr um einen verunfallten Mitsubishi Outlander kümmern. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek

Zunächst hatte ein 38-Jähriger auf der Industriestraße in Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) die Kontrolle über seinen weißen SUV verloren und war gegen 19.15 Uhr frontal mit einem Baum kollidiert.

"Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus", erklärte der Görlitzer Polizeisprecher Stefan Heiduck (34) auf TAG24-Nachfrage. "Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt." Der Sachschaden liege bei 15.000 Euro.

Laut eines Fotoreporters musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Eine halbe Stunde später und etwa 50 Kilometer entfernt folgte dann der nächste Baum-Crash. Dieses Mal kam eine 35-Jährige zwischen Piskowitz und Zerna von der S97 ab. "Auch sie wurde leicht verletzt", so Heiduck.