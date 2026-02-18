1.213
Crash am Bahnübergang: Zug stößt mit Laster zusammen
Lauter-Bernsbach - Am Mittwochmorgen krachte es auf einem Bahnübergang im Erzgebirge. Ein Zug der Erzgebirgsbahn stieß mit einem Laster zusammen.
Laut Polizei geschah der Unfall gegen 5.15 Uhr. Die Erzgebirgsbahn war Richtung Johanngeorgenstadt unterwegs, als der Zug auf einem Bahnübergang mit einem Laster zusammenstieß.
"Laut ersten Erkenntnissen gab es keine Personenschäden", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Unfallursache ist noch unklar. Durch den Zusammenstoß kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bahnverkehr.
Im Einsatz waren Feuerwehr und Polizei.
Titelfoto: Niko Mutschmann