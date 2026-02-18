Crash am Bahnübergang: Zug stößt mit Laster zusammen

An einem Bahnübergang in Lauter-Bernsbach (Erzgebirge) stieß ein Zug der Erzgebirgsbahn mit einem Laster zusammen.

Von Julian Winkler

Lauter-Bernsbach - Am Mittwochmorgen krachte es auf einem Bahnübergang im Erzgebirge. Ein Zug der Erzgebirgsbahn stieß mit einem Laster zusammen.

An diesem Bahnübergang in Lauter-Bernsbach krachte die Erzgebirgsbahn mit einem Laster zusammen. © Niko Mutschmann Laut Polizei geschah der Unfall gegen 5.15 Uhr. Die Erzgebirgsbahn war Richtung Johanngeorgenstadt unterwegs, als der Zug auf einem Bahnübergang mit einem Laster zusammenstieß.



"Laut ersten Erkenntnissen gab es keine Personenschäden", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.