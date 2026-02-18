532
Unfall im Erzgebirge: Opel landet auf der Seite
Breitenbrunn - Winter-Unfall im Erzgebirge! Am Mittwochabend kam ein Opel von einer Straße ab und landete auf der Seite.
Das Unglück geschah gegen 23 Uhr auf der S272 (Talstraße) bei Breitenbrunn. Eine Opel-Fahrerin rutschte von der Straße, fuhr auf eine Böschung und kippte mit ihrem Auto auf die Seite.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Straße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen blieb die Fahrerin unverletzt.
Unklar ist noch, wie es zum Unfall kommen konnte. Die Polizei ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: Niko Mutschmann