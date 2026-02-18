Unfall im Erzgebirge: Opel landet auf der Seite

Auf der S272 (Talstraße) bei Breitenbrunn krachte es am Mittwochabend. Ein Opel kam von der Straße ab und landete auf der Seite.

Von Julian Winkler

Breitenbrunn - Winter-Unfall im Erzgebirge! Am Mittwochabend kam ein Opel von einer Straße ab und landete auf der Seite.

Die S272 (Talstraße) musste nach dem Unfall komplett gesperrt werden. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz. © Niko Mutschmann Das Unglück geschah gegen 23 Uhr auf der S272 (Talstraße) bei Breitenbrunn. Eine Opel-Fahrerin rutschte von der Straße, fuhr auf eine Böschung und kippte mit ihrem Auto auf die Seite.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Straße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen blieb die Fahrerin unverletzt.

