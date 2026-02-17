Wintereinbruch in Ostsachsen: Viele Verletzte, hoher Sachschaden und eine Mega-Sperrung

Görlitz - Starke Nerven waren zwischen Montag- und Dienstmorgen in Ostsachsen gefragt. Der Wintereinbruch mit Schnee und Eisglätte hatte zu zahlreichen Behinderungen geführt.

Ein umgestürzter Lkw hatte am Montag auf der A4 nahe Bautzen eine Mega-Sperrung für acht Stunden zur Folge. © xcitepress/Christian Essler

So sind in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 108 Verkehrsunfälle registriert worden, wie die zuständige Polizei mitteilte.

15 Menschen hätten dabei Verletzungen erlitten, der Schaden an den Fahrzeugen belaufe sich auf mehr als 350.000 Euro.

Besonders viel Geduld brauchten die Autofahrer demnach am Montag auf der A4 zwischen Weißenberg und Bautzen.

Dort war ein Lastwagen in einen Graben gekippt, wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke Richtung Dresden für acht Stunden gesperrt werden.