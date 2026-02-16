Nächster Winter-Unfall in Sachsen: Transporter überschlägt sich

Elstra - Am Montagabend hat sich ein Transporter-Fahrer im Landkreis Bautzen überschlagen.

Der Wagen kippte auf die Seite und blieb zerstört am Fahrbahnrand liegen. © xcitepress/domenic prater

Der VW-Transporter verunfallte gegen 19.20 Uhr auf einer Kreisstraße zwischen den Ortschaften Möhrsdorf und Rehnsdorf, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Nach einem Überschlag landete der Wagen auf der Seite und blieb am Fahrbahnrand liegen.

Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Auch über mögliche Verletzte konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.