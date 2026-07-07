Kies-Laster umgekippt: Jetzt wird ein bestimmtes Auto gesucht

Colditz - Auf der Meuselwitzer Straße bei Colditz ist am Montagnachmittag ein Lasterfahrer (57) mit seinem Gefährt verunglückt und dabei im Fahrerhaus eingeklemmt worden. Erst durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Mann gerettet werden.

Ein Rettungshubschrauber bei der Landung, nachdem bei Colditz am Montag ein mit Kies beladener Lastwagen verunglückt ist. Der Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt. © Sören Müller

Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums bestätigte den Crash, der sich gegen 15.45 Uhr ereignete.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens, war der Mercedes Actros von Meuselwitz kommend in Richtung Commichau unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, in ein tiefer liegendes Feld rutschte und auf die Seite kippte.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Colditz und Zschadraß eilten dem Verunglückten zusammen mit Polizei und Rettungsdienst zur Hilfe.

Mithilfe von hydraulischem Gerät befreiten sie den 57-jährigen Mann aus seinem Führerhaus. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte ihn ein Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik.