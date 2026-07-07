Kies-Laster umgekippt: Jetzt wird ein bestimmtes Auto gesucht
Colditz - Auf der Meuselwitzer Straße bei Colditz ist am Montagnachmittag ein Lasterfahrer (57) mit seinem Gefährt verunglückt und dabei im Fahrerhaus eingeklemmt worden. Erst durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Mann gerettet werden.
Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums bestätigte den Crash, der sich gegen 15.45 Uhr ereignete.
Nach Informationen vom Ort des Geschehens, war der Mercedes Actros von Meuselwitz kommend in Richtung Commichau unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, in ein tiefer liegendes Feld rutschte und auf die Seite kippte.
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Colditz und Zschadraß eilten dem Verunglückten zusammen mit Polizei und Rettungsdienst zur Hilfe.
Mithilfe von hydraulischem Gerät befreiten sie den 57-jährigen Mann aus seinem Führerhaus. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte ihn ein Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik.
Polizei sucht nach einem entgegenkommenden Auto
Laut Polizei sei dem Lastwagen möglicherweise ein Auto entgegengekommen, was den Unfall ausgelöst haben könnte. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Unfall geben können, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2850 (tagsüber) sonst (0341) 255 – 2910.
Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Meuselwitzer Straße zeitweise vollständig gesperrt.
Erstmeldung am 6. Juli, 18.51 Uhr. Aktualisiert am 7. Juli, 10.56 Uhr.
Titelfoto: Sören Müller