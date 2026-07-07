Überhol-Unfall in der Oberlausitz: Autos überschlagen sich, zwei Frauen verletzt
Schleife - Ein Überholmanöver auf einer Oberlausitzer Landstraße ist am Dienstagmorgen gehörig schiefgegangen! Zwei Fahrerinnen überschlugen sich mit ihren Autos, beide wurden verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte, kollidierte gegen 7.50 Uhr ein Mazda und ein Audi auf der Spremberger Straße zwischen dem sächsischen Schleife und dem brandenburgischen Graustein.
Die Mazda-Fahrerin (36) wollte nach ersten Angaben zum Überholen ausscheren und übersah dabei eine von hinten ebenfalls überholende 48-Jährige in einem Audi.
Der Mazda 3 und der Audi A4 knallten zusammen, überschlugen sich und landeten neben der Straße. Die A4-Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.
Ein Rettungshubschrauber rückte an und transportierte die 48-Jährige in eine Klinik. Die 36-jährige Mazda-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Ein Sachschaden konnte am Dienstagmittag laut Polizei noch nicht beziffert werden. Die Spremberger Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Fotomontage: xcitepress