Überhol-Unfall in der Oberlausitz: Autos überschlagen sich, zwei Frauen verletzt

Schleife - Ein Überholmanöver auf einer Oberlausitzer Landstraße ist am Dienstagmorgen gehörig schiefgegangen! Zwei Fahrerinnen überschlugen sich mit ihren Autos, beide wurden verletzt.

Ein Mazda 3 landete seitlich liegend neben der Spremberger Straße. © xcitepress

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte, kollidierte gegen 7.50 Uhr ein Mazda und ein Audi auf der Spremberger Straße zwischen dem sächsischen Schleife und dem brandenburgischen Graustein.

Die Mazda-Fahrerin (36) wollte nach ersten Angaben zum Überholen ausscheren und übersah dabei eine von hinten ebenfalls überholende 48-Jährige in einem Audi.

Der Mazda 3 und der Audi A4 knallten zusammen, überschlugen sich und landeten neben der Straße. Die A4-Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.