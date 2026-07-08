Crash auf Bundesstraße im Erzgebirge: Auto überschlägt sich und landet im Graben

Thermalbad Wiesenbad - Crash im Erzgebirge ! Am Dienstagabend landete ein Toyota im Graben an der B101.

Der Toyota landete im Graben. © André März

Gegen 19 Uhr war der Fahrer (37) eines Toyota auf der Freiberger Straße/B101 in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs. Auf der Straße gelten 30 km/h als zulässige Höchstgeschwindigkeit.

"Ungefähr 200 Meter vor der Einmündung Dreigüterstraße kam der Pkw eingangs einer Rechtskurve nach links von der mit Rollsplitt bedeckten Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Graben", teilte die Polizei mit.

Dabei wurde der 37-Jährige schwer verletzt.

Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

