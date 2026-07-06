Heftiger Unfall im Erzgebirge: Transporter stürzt auf Baustelle, Fahrer schwer verletzt

Aue-Bad Schlema - Die B169 in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) musste in der Nacht zu Montag nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Der Transporter stürzte mehrere Meter tief auf das Baustellengelände. © Niko Mutschmann

Gegen 1.15 Uhr war ein Transporterfahrer (36) auf der Auer Straße in Richtung Schneeberg unterwegs.

Das Fahrzeug geriet dann laut Polizei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, krachte durch einen Bauzaun und blieb in einer Böschung auf einem Baustellengelände stehen.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bad Schlema und Schneeberg mit insgesamt 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Zudem waren der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei vor Ort.

Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 6200 Euro.