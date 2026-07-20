Kurz vor dem Ziel: Getränke-Laster in Sachsen umgekippt

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Am Montagmorgen ist ein vollbeladener Getränke-Lkw im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umgekippt. Ein Teil der Ware ging zu Bruch.

Von Maximilian Schiffhorst, Marko Förster

Dürrröhrsdorf-Dittersbach - Das Ziel war so nah! Am Montagmorgen ist ein vollbeladener Getränke-Lkw im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge umgekippt. Ein Teil der Ware ging zu Bruch.

Ein Getränke-Laster landete am Montagmorgen auf einem Feld bei Wilschdorf.
Ein Getränke-Laster landete am Montagmorgen auf einem Feld bei Wilschdorf.  © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Fahrer (51) mit seinem DAF-Sattelzug kurz nach 8 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der S160 zwischen der B6 und Wilschdorf von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt.

Glück im Unglück: "Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt", erklärte eine Sprecherin.

Die S160 sei wegen des Unfalls zunächst halbseitig, ab 13.40 Uhr für die Bergungsmaßnahmen bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt gewesen. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden.

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Fotos zeigen, dass der Laster unter anderem mit Cola, Sprite, Selters sowie 20-Liter-Premix-Behältern beladen war, die zu einem Getränke-Großhändler nach Wilschdorf ausgeliefert werden sollten.

Manche Ware – insbesondere viele Glasflaschen – konnten nicht gerettet werden.
Manche Ware – insbesondere viele Glasflaschen – konnten nicht gerettet werden.  © Marko Förster
Was heile geblieben ist, wurde von Helfern umgeladen.
Was heile geblieben ist, wurde von Helfern umgeladen.  © Marko Förster
Zwei Bergefahrzeuge mit Krantechnik zogen den Sattelzug aus dem Straßengraben.
Zwei Bergefahrzeuge mit Krantechnik zogen den Sattelzug aus dem Straßengraben.  © Marko Förster

Immerhin: Einige Getränkekisten – unter anderem bestückt mit Plasteflaschen – blieben unbeschädigt und konnten auf andere Fahrzeuge umgeladen werden.

Titelfoto: Marko Förster

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