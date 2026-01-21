Crash bei Dresden: Renault kracht Hyundai in die Seite - zwei Verletzte

Heidenau - Behinderungen am Mittwochmittag in Heidenau! Zwei Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen.

Ein Abbiege-Manöver in Heidenau ging am Mittwochmittag gründlich schief. © xcitepress/Jonas Schubert

Ersten Angaben zufolge wollte ein weißer Renault Laguna gegen 12 Uhr von der Hauptstraße (B172) nach links in die Gabelsbergerstraße abbiegen. Dabei wurde offenbar ein Hyundai Bayon übersehen, woraufhin es zur Kollision kam.

Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage. Die Beteiligten hätten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war der Verkehr für rund anderthalb Stunden eingeschränkt.